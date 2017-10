Referendum Autonomia, Michela "Wonder Women" Morellato a un Giorno da Pecora

E' diventato virale e ripreso da tutti i principali giornali italiani il video di Michela Morellato che, vestita da Wonder Woman, si è recata al seggio per votare al Referendum consultivo per l'Autonomia del Veneto.

La vulcanica vicentina ha spiegato che il travestimento è nato dalla volontà di trasmettere l'allegria dei veneti, di solito descritti come "musoni" e per dare un segnale ironico e provocatorio a favore dell'emancipazione femminile.

"Era anche per sdrammatizzare il clima degli ultimi giorni, in cui il dibattito sul voto era diventato veramente pesante"

Morellato ha anche dispensato suggerimento: "Zaia? Un Bat Man, Salvini magari Donald Trump"