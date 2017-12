La neve è un viaggio nel tempo, ci fa tornare bambini

Per un attimo mettiamo da parte la scienza, accantoniamo, solo per queste poche righe, il rincorrersi degli aggiornamenti, delle informazioni e delle congetture su quanto potrebbe accadere nelle prossime ore.

Ognuno di noi ha, come è giusto che sia, un rapporto del tutto soggettivo con questo fenomeno così particolare, vuoi per le necessità giornaliere di spostamento, vuoi per i "disagi", vuoi per il fascino o per l'atmosfera che solo una nevicata può creare. Però, se ci pensiamo bene, se cerchiamo solo per un attimo di staccarci dalla nostra frenetica attualità, ci possiamo accorgere quanto alla neve siano legate delle situazioni della nostra infanzia. Perché, in quell'infanzia, la neve era magia. Era quel paesaggio che cambiava improvvisamente, lasciandoci a bocca aperta e fissando certe emozioni e sensazioni per una vita intera.

La neve ha il potere, consentitemi questa visione romantica, di farci viaggiare nel tempo. Di riportarci a quella finestra, a quel berrettino di lana, a quelle manine gelate, ai fiocchi che scivolano sul naso. E quel mondo, attorno a noi, che rallenta. Rallenta e diventa più pulito, mentre scendono, freddi, soffici e volteggianti. Uno sull'altro. A coprire i rumori, ad uniformare i colori e a moltiplicare la luce. Può davvero essere visto in negativo un fenomeno che ha questo potere?

O, forse, siamo solamente prigionieri di uno stile di vita che ci ha privato di molte magie, non per ultima quella della neve? La meteorologia, per quanto seria, non ci da troppe certezze quando si parla di lei. La dama bianca si fa attendere, desiderare. Per qualcuno, sognare. Anche per questo, quando scende sulle nostre pianure, evoca meraviglia e, ne sono sicuro, per un attimo anche i cuori più chiusi ritornano a quel bambino o a quella bambina, in un cortile, con le guance rosse e gli occhi pieni di sorpresa. Se arriverà, buona neve a tutti. Regaliamole un sorriso e un tuffo nei nostri ricordi di bambini.