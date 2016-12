Orosocopo vicentino dal 26 decembre al primo genajo

Ariete: Xe sta un fine stimana duretto, anca parchè gavì magna massa, ma, finia a digestion, podì scominsiare a rimeterve in bola, anca con na storia d'amor che gavio lassà andar a ramengo. deve da fare però e sì mia avari.

Toro: Bravi, sii riusii anca a manternere la calma con quel cugin ca ve sta prprio sui cojoni e con chel colega che non vede l'ora de metervela in quel posto. Andè vanti cusì ca le rognette le xe mia fine ancora.



Gemelli: Dime con chi te ve e te dirò chi te sì. Vardeve bene intorno parchè ghe xe na persona ca podaria darve na grossa man in un poche de questioni. Ocio a certe bghe in tel sgobo, mejo rifugiarse tra i lensoi in bona compagnia...



Cancro: Hm, mi ve lo digo, no a xe mia la vostra stimana. Tignì bota e zerchè de esere otimisti, parchè le robe le se giusterà. A sì un fiatin musoni e sta roba no la va mia ben coi morosi, tirè fora qualche soriso, anca sforsà...



Leone: Sarà un inissio stimana impegnativo e zerchè de afrontare le question, ca da soe no se risolve mia. Chi ga dubi sui morosi, podaria esere chel pasa el Capodanno da single. Cerchè de riposarve prima de prendere decision drastiche.



Vergine: So ca ve fà strano ma cerchè de deicarve al riposo e ale persone care. No ste andare in volta in meso ala confusion, che gnanca ve piace, e dedicheve un pocheto a voi stessi, magari ndoando ale terme co una botija de quele bone...



Bilancia: El sarà n'anno bono par voailtri ma alcuni i xe balenghi e i se lassa ciapare dai briti pensieri. Deme reta, lassè stare e pensè invesse a come passar un buon veglion. Gli amori nati in sti giorni i xe hot ma ocio a non farve abagliar da un fogo de artificio... beo ma el dura ninte.



Scorpione: A sì bei decisi e 'nedè driti par la vostra strada. La stimana la xe grintosa ma ocio a no esser massa agresivi se no ve pasarè el 31 da soi: i morosi i va tratà ben anca se ve sentì come Rocky



Sagittario: Hm, a sì indecisi ca metà basta: gavì tanti dubi sul vostro futuro e ve sentì insicuri. Deme reta: se trata de una fase pasegera e ve la cavarè par el mejo. Ocio ai rompicojoni sia tra i amici che tra i morosi, mejo pensare a divertirse sensa massa pensieri.



Capricorno: Come se non fusse sufficiente el vostro caraterin, in sti giorni a sarì motivà a fare ancora de pì: gavio proprio deciso de dare na bea svolta. Ocio però, nol sarà mia tuto automatico e dovarì darve da fare



Acquario: A gavì proprio bisogno de riposarve. A ve sì da un gra da fare in sto ultimo periodo e desso xe ora de star co le persone care e rilassarve. No ste farve stressar massa dai impegni ufficiali coi parenti e robe varie: la roba mejo xe de far queo ca volì.



Pesci: In tei primi mesi de l'anno gavarì grosse sodisfasion ma xe mejo rimbocarse le maneghe subito. Xe un momento ca ve sentì pieni de energie e xe mejo sfrutarlo. Grosse novità in vista ma dovì meritarvele.