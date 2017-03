"Fora marzo, chè april xe qua, fora l'erba da 'sti prà".



Come i nostri veci, semo tuti drio spetare la primavera, non tanto par dar da magnare ae bestie, ma par poderse sentar fora a bere un goto in pace senza esere intabarà sù... Meteo a parte, eco cosa ca dise le stee.