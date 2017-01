Oroscopo vicentino dal 23 al 28 jenaro

1 / 5

"A jenaro tutti i gatti va in gataro", che non vol mia dire "dispensa", che poi i animalisti i se rabia... Qunta verità in tei proverbi nosrtani, chisà se ghi ne xe altretanta ne l'oroscopo de sta stimana!



L'OROSCOPO PAR EL 2017



Par el resto ndè pure vanti e scorpì quale ca xe el segno dela stimana...