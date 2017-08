Oroscopo della settimana dal 7 al 13 agosto

FOGO



Ariete: Sto giro se non sì boni de otignere queo ca volì xe solo colpa vostra. Le stee dise ca ve da na man par farve fare el salto de qualità ca gavì cercà da quel dì. Do robe: ste tenti a queo ca volì e a non saltar in... tel foso.



Leone: No sì el mejo segno del la stimana ma no se pol certo dir ca no ve la va ben. Sarà na stimana fatta par l'ammor, co le stee cadenti ca ve dà na man. Se gavì morosi, fè i romantici con quei, che la pasion va nutrita, se sì single xe el momento bon par provarghe con quea persona ca ve pareva imposibie. Sensa farla imbrigare, magari.





Sagittario: Alora, sarà n'inisio de stimana un fiatin arduo parchè a sì assillà da dubi pesanti e la situasion no xe mia massa semplice. Queo ca ve sugerise le stee xe de vardar oltre le apparenze, parchè ghe xe qualcun ca voialtri considerè mae ma che podaria darve na gran man. Ocio a catare quea giusta! El weekend, in compenso, el andarò ala grande.