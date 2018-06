Oroscopo dea stimana

FOGO



Ariete: Nsomma, dovì darve n'atimo da fare, parchè voialtri a sì bravi e ve adoperè però le robe xe mia drio nare come ca meritarisi. Magari xe anca parchè a fasì tuto de corsa e sensa rifleter masa, come quea volta ca gavì regalà un frullatore ala morosa e ve lo ga tirà drio. Penseghe su prima de far le robe.

Leone: Voialtri, se sà, col caldo girè a mille ca fasì parfin fastidio. Grintosi e sboroni come ca savì eser solo voialtri, podì parmetervelo parchè xe drio ndar tuto ben. Unica roba, anca voialtri ste tenti a chi che gavì atorno o ris-cè de pasar da re dea foresa a miceto ca sofia. In amor la va ben ma evitè massa irruenza: xe caldo...

Sagittario: Marria santa, speremo che i ve cava via le frecie (no quele dela machina, parò) se no sto giro copè qualchedun. A sì nervosi ca metà basta e sì drio barufar anca col can del piganataro, che nol zentra ninte. Magari xe parchè gavì barufà col vostro amor? Dei, deve na smossa e risolvì le robe.