Oroscopo dea stimana

FOGO



Ariete: Ve convien ciaparghe dentro che la stimana xe bona, ancha par distrasion piacevoli. Fasì queo che volì ca gavì un cueo notevole. E l'istà sarà anca mejo.

Leone: La xe mia proprio brutissima, sta stimana, ma gnanca bea. Mi ve consigliaria de risolvere qualche situasion ca gavì lassa indrio. Se sì single dall'ultima volta del Vicensa in serie A, magari qualcoseta sbajè anca voialtri, dai! Par chi, invese, ga el moroso, xe tempo de pensar al matrimonio e ai fioi. Ciapela come ca volì...

Sagittario: Metive in forma che tra un pochetin scominsia el vostro periodo bon: no digo mia de pasare la prova costume (xe massa tardi), ma almanco no ste presentarve in spiagia coa pansetta da goti. Ocio che gavì tempo fino al uikend, poi ve ciama Belen o Ronaldo. No ste farme far figurasse.