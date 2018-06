Oroscopo dea stimana

FOGO



Ariete: A sì cusì fulgidi ca fasì abronsare anca Morticia Addams. Le robe le va decisamente ben, sia in tel lavoro, dovè sprissè lucidità ed eficensa (ma ocio ca i no se aprofita...) e anca a trombare no se poe dirve ninte, disì ai morosi de preparase a sudare. Ste tenti mercore e zobia: sì cusì distrati ca ve scordè parfin le ciave de casa

Leone: A sì beissimi. Cotoneve pure la cresta e fasì i sboroni in giro, ca nisun ve poe fermare. Se prefarì, nol xe reato gnanca riposarse, ah. Nisun ve romperà i cojoni (strano ma vero). Se sì single, parò, ve consijo de farve un gireto. Ve casca tuti ai piè e non par l'alito. Ocio al fine stimana, però: la magia podaria spegnarse...

Sagittario: Sto giro a sì manco caotici del solito e quindi podarisi evitare tuti quei casini ca ve vien sù parchè a sì sempre sbrindoli. Aprofiteghine par tor qualche decision, prima ca ritornè mati come al solito. L'istà ve porta ben pai schei e anca l'amor dovaria funsionare come ca se dise.