L'oroscopo dea stimana

FOGO



Ariete: Deve na lucidada ai corni che xe ora. A sì pronti par nove sfide ma dovì darve na smossa, quindi... zò dala branda (ma ocio al gradin)

Leone: In effetti ciapare do euro l'ora no xe mia na bela roba. Desso basta far i timidi e i pigri e deve na mossa. Xe un periodo bon par trovare qualcosa de mejo, se no anca star casa, a sto punto, xe mia sbajà.

Sagittario: Le acque chete le distruse i ponti. Voialtri sì un po' cusita: boni, boni rivè sempre dove ca volì. Vanti cusì, ca la procesion se ingruma.