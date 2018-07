Oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: a sì un poco masa nervosetti. Xe caldo par tuti, no solo che par voialtri! Trovè da discutere su ogni roba e la gente xe drio schivarve come quei ca vende acendini in spiagia. Eco, a proposito de mare, secondo mi queo che ve serve xe proprio un poco de vacansa... Par fortuna mercore e zobia gavarì no sc-ianti de fortuna e diventerè meno insoportabili: i risultai li vedarè.

Leone: Anca sta stimana a sì i re delo sodiaco. Gavì talmente tante robe impantà sù ca no savì da che parte scominsiare ma ve asicuro che qualsiasi cosa la andarà ben. Anca in tea camera da letto ruggì da saver vostro. Ocio a non svejar i vicini...

Sagittario: Sto giro a sì manco caotici del solito e quindi podarisi evitare tuti quei casini ca ve vien sù parchè a sì sempre sbrindoli. Aprofiteghine par tor qualche decision, prima ca ritornè mati come al solito. L'istà ve porta ben pai schei e anca l'amor dovaria funsionare come ca se dise.