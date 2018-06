Oroscopo dea stimana

FOGO



Ariete: Ve auguro de no essere in ferie, no parchė so cativo ma parchè sta qua xe la stimana giusta par el sgobo. Con la vostra precision, ca ve xe costà anca qualche amicisia, sto giro ve va ben e tuti ve ama pai vostri capolavori. Me auguro ca no sì delinquenti. Anca in te la.camara da leto la gira ben.

Leone: A non si mai contenti, santa pasiensa! No si i primi dea classe ma le robe xe drio girar benin, dai. Sia al sgobo che coi morosi fasì la vostra porca figura. Quindi, no stasì romper le bae.

Sagittario: Marria vergine, che pesanti ca sì. Gavio presente el Puffo rompibae? Eco. Sareve in te na caneva e berghe su e, se proprio dovì ndar fora, metive un ceroto (grande) sula boca. Par le done va ben anca par cavar via i bafeti.