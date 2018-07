L'oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: Ocio ae spese! Par 'ndar do giorni a Jesolo (forse) no ve serve mia 12 costumi da bagno e gnanca na confesion fameja de crema. Non solo a sì impulsivi col portafojo, ca xe grave, ma anca co a lingua. Deme reta, "prima de parlare... tasì". Pal resto, se ste tenti, podarisi veramente divertirve in tel weekend, sempre ca no sì rimasti al verde!





Leone: Stimana cusì cusì ma gavì grinta da vendare, tanto per cambiare, e vea cavarè. Segneve, però, i nomi de chi ve farà i dispeti (e ghin sarà) in sta stimana: in tel weekend podarì prendere la vostra vendetta ma, ve sugeriso mì, mejo se fasì i nobili: ofrighe un gioso a sti petachini, Magari ve li cavè de torno...



Sagittario: A sì strachi ciò, xe caldo e le fadighe de l'ultimo periodo xe lì ca se fa sentire tutte e pure de pì. Cosa dirve, portè pasiensa. Zerchè de star chieti, de no far massa discussion e spetè el fine stimana: lì sì ca fasì sc-iantisi.