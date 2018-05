Oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: Gavì sà stapà el proseco? Questa stimana fasì sc-iopi come i tapi! A sì decisivi come Pirlo e le punission ve va dritte in porta ca gnanca Robi Bagio. Da zobia in poi, podarisi anca incontrar gente importante e bea. Deghe dentro.

Leone: Ah, xe proprio el vostro momento. Godivelo! Tuto queo ca gavì pasà no xe sta inutie ma ve ga reso pì forti e fassinosi. Basta ca ve ne rendì conto, se no xe stà fadiga inutie.

Sagittario: Ste chieti e bevive no spriss. O do. No se mia un bel periodo ma se si massa agità le robe le va anca peso. Le stee dise ca qualchedun de voialtri podaria anca dare un tajo neto con la rutin ma pensghe ben. Magari spetè n'atimo ca nel uikend se ciava ;-)