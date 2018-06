Oroscopo dea settimana

FOGO



Ariete: No ghe xe storie, sta stimana la xe la vostra parchè tuti i pianeti i xe lì, no bae. Unica roba: sicuri che sì drio fisarve co a persona giusta? O germa magari fruto de na sbornia finì ben? Dai, fora i cojoni e n'dè vanti, chi no ve voe no ve merita.

Leone: Sò dal leto, ca il mondo xe vostro. Peteneve la criniera e ndè fora in te la iungla: xe il momento giusto par i vostri progeti. Ocio a no magnar masa gaselle o tignì graspa sotoman.

Sagittario: Marria santa, speremo che i ve cava via le frecie (no quele dela machina, parò) se no sto giro copè qualchedun. A sì nervosi ca metà basta e sì drio barufar anca col can del piganataro, che nol zentra ninte. Magari xe parchè gavì barufà col vostro amor? Dei, deve na smossa e risolvì le robe.