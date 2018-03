Oroscopo in dialeto de primavera

FOGO

Ariete: No xe sempre domenega ma gavì sempre el cueo dala vostra e i xe sfigà solo luni e marti. L'unica roba xe la vostra solita prepotensa che ve rende gradevoli come un brufolo in tel naso quando gavì n'apuntamento d'ammmor. Ste chieti se no ve da un cartelin rosso come a Ibra.

Leone: A fasì fastidio da quanto ve va ben, solo un poco de stanchessa, ma, se sa, el cambio de stagion xe cussì. A ve va talmente de lusso, ca podì anca pensar de cambiar moros*, se sì stufi. Dopo, però, tegnive in forma par scapar da chi piantè...

Sagittario: Sì divertenti come la musichetta mentre spetè l'operator del telefono par tre ore ma almanco tra i linsoi fasì faville. Sempre che gavì qualchedun che ve soporta. Se no lo gavì, andè in palestra: ne gavì bisogno e magari a conosì qualchedun.