Oroscopo della settimana dal 10 al 16 luglio

FOGO



Ariete: Partemo subito disendo ca la xe mia la stimana vostra, ma proprio par ninte. Le robe le va storte sia in tel sgobo ca in fameja e anca co i amici. Evitè, quindi, de andare ai party o ris-cè de far la figura del macaco. Sareve in casa, impisè la tv e ocio ad aver almanco qualche bireta in frigo



Leone: A sì i soliti disastrà. Se ve dive peri, voialtri capì pumi e al sgobo el boss ga serie intension de coparve. Mejo se tolì ferie e ve dedichè ai morosi, ca con quei si ca ve va ben



Sagittario: Gavì presente quel probelma ca ve tormenta da giorni? Eco, no poso mia risolvervevelo mi e gnanca quei santi ca ve soporta in tea vita. Deve na smossa e zerchè de far qualcosetta de vostra inisiativa. Se riusì a no copar nisun fino a venare, poi podì tirar fora costume e savatte e andar a far festa in pissina...