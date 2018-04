Oroscopo in dialeto dea stimana

FOGO

Ariete: Mercurio e Marte i sta rompendo le bale parchè i barufa tra de lori e vojaltri a si in mezo. La vostra testa deso xe come un frullatore de verdura a casa de on vegano e magari in sto periodo ghe xe gente che ve vole metere el guinsalio. Anca in amore a gavì confusion e xe mejo che parlè ciari. Non vedo mia masa ben el fine stimana quindi ste tenti.

Leone: A sì i re dea savana e in sto momento gavì a forsa da tirare fora le ongie, ma ve toca spetare l'istà par 'ndare a caccia anca se in amore Venare la fa un poco a ruffiana quindi stasì tenti a come fare. Sabo e domenega xe el momento ideale par tubare come i colombi. Dovì star tenti anca par quanto riguarda li afari: farli solo se gavì schei.

Sagittario: Mercole, zobia e venare scherzar coa luna no ve conviene. Ma sta istà tuto el bon ve ciaparà. La rima xe par dirve de non preocuparve anca se gavi vudo na stimana come vil cojote. El problema xe che queo che volì fare ghe da fastidio a qualchedun che vole controlarve. Tegni duro e spetè luglio e agosto anca par inamorarve