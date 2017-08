L'oroscopo di Ferragosto

FOGO



Ariete: No i sarà mia giorni masa chieti: massa gente ve ga roto i cosidetti e ve si anca stufà. Lassè stare, magari ametì qualche torto, e zerchè de becar qualche stea cadente... Un desiderio el se avererà. Ocio ai schei, però

Leone: Mejo preferre el riposo ai festoni: xe rivà el tempo de riposarse, anca par voialtri leoni e leonesse. Ghe xe qualchedun ca cerca de meter astio tra voialtri e qualche persona cara, steghe distante. Mare o monti, deve na bea calmada.



Sagittario: Hm, disemo ca xe mejo ca ciapè le robe con filosofia parchè qualcosetta podaria andare storto, in tea salute, in te l'amor o nei schei. Multe, rognette e baruffe xe drio l'angolo. Se no gavì alternative, sareve in casa, ma ocio anca ala fameja...