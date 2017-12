Oroscopo della settimana di Natale

FOGO

Ariete: De bon ghe sarà che magnarè come se non ghe fusse un doman, ma ocio a quelchedun ca voe proprio rompere i cojioni. Zerchè de portar pasiensa e concentre su bigoli e rosti. Regao soto l'albero: Alcaseltzer

Leone: La stimana la inissia in salita, mi veo digo. No ste spaurarve (non sia mai) e zerchè de rivare in fondosensa copar nisun, che poi le robe le n'darà mejo. Soprattutto la Vigilia a farì s-ciantisi ma ocio a non bere massa! Regao soto l'albero: I calsiti coi dei

Sagittario: Tantissime sorprese in sto Natae e voialtri sì tuti felici e contenti, anca se la compagnia no la xe quea giusta. No ste dar retta ai scasamaroni e pensè a divertirve. Regao soto l'albero: Manette de peluche

