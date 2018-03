Oroscopo della settimana

FOGO

Ariete: Se non usè il lanciafiamme par impisarve na cica va tuto ben. Voialtri tendì sempre ad esagerare, quando ca sì in forma ma ste tenti ca nel far la rivolusion no ve trovè sensa i calsiti de ricambio parchè ghe butà via anca quei. Zobia e venare podarisi aver qualche pensiero: dai, che dopo riva el uikend.

Leone: No sì al top, come la stimana scorsa, ma sì comunque frissanti come un bel prosecchin. Godivea e no ste romper massa i maroni co le question de coppia: magari xe ora de darve na petenada ala criniera e de andar altrove.

Sagittario: Ostriche e champagne, o sopressa e vin bon, par voialtri sta stimana. Mejo de cussì no pol 'ndarve e gavì anca conossudo qualchedun ca ve piase. Deghe dentro