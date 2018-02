Oroscopo della settimana

FOGO

Ariete: Marso el scominsia ben: sarì astuti e lucidi (se no bevì massa). Ghe sarà bone oportunità in tel lavoro e podarì anca farve novi amici. No ste desmentegarve dei morosi, perchè xe previsti bei exploit (xe lese "expluà") tra i linsoi.

Leone: Nervosetti ah?! Aver a che fare con voialtri sta stimana no xe mia salutare, quindi, se no volì far dani, sareve sù da qualche parte. E mejo xe parchè va mae in tuti i cantoni, dal sgobo ai morosi, ai amici. dasime reta: sparì pa un poco...

Saggitario: Ste chieti, par carità, ca se no fasì dani ca metà basta. Se ve comportè ben la stimana no la sarà mia mae: al sgobo xe previste bee sodisfasion e anca coi morosi la va ben e i single podarà divertirse. Quindi, no isterie!