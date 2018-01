Oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: a sarà na stimana bona, sia al sgobo che con fameja e amici. L'unica roba ca no la va mia ben xe i schei, parchè gavarì qualche spesetta ma el conto in banca el pianse. Zerchè de star chieti e de no rabiarve massa, se no le robe le va ancora pegio. In compenso tra i lensoi fasì s-ciantisi: mejo senza pigiamon de pile

Leone: Bene in tel lavoro e in tee le publiche relasion: ciapeghe dentro ca el conto in banca ghi n'ha bisogno. L'inissio dela stimana el sarà dureto ma tignì bota ca poi le robe le xe indrissa. Se gavì i morosi novi, xe el momento de scoccar la freccia: un bel regaleto o na ceneta romantica e...



Sagittario: La sarà na stimana de sucessi, in tel sgobo, in teo studio in tel torneo de briscola al bar. Se zerchè lavoro, podaria eser la stimana giusta e anca coi morosi a fasì s-ciantisi. Ocio ai giorni in meso ala stimana, parchè ghe sarà qualche rogna da sbrigare