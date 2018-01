Oroscopo vicentino della settimana

FOGO



Ariete: Ghe sarà tante bee oportunità ma dovì star tenti a queo ca fasì: rifletè bene prima de agire e anca de parlare. Infati, no tuti i vini coa eticheta bea i xe boni... Ocio ai scassabae, che sta stimana ne gavarì un pocheti intorno



Leone: A sì in asedo e continuè a rompere i maroni a chi ca ve sta intorno. No va mia ben, una paroleta bea ogni tanto la ghe sta. A sì nervosi ca metà basta, zerchè te tasere el pì posibile e badè pitosto de star tenti a non perdare anca la criniera: a sì un fiatin svampii.



Sagittario: A gavarì la tendensa de esere un fiatin massa spendaccioni e mi ve consijo prudensa, anca se ghe ze i saldi. Gavarì anca qualche rotura de bae al sgobo ma le vostre idee i convenserà tuti. Se no ne gavì, sempre mejo tasere.