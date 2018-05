Oroscopo in dialeto dea stimana

FOGO



Ariete: Benon!! La xe la vostra stimana: idee ne gavì da vendare e gavarì anca l'ocasion de conoscere un vip. Mi racomando, vestive ben e petineve, parchè ghe sarà sviluppi interesanti. E non solo in tel sgobo... Sareve la boca verso metà stimana, che poi ve sfogarè in tel weekend

Leone: Aprile xe mia sta tanto belo par vojaltri ma sta stimana podarì tirarve su. La primavera xe parfetta la vostra atività preferia... la conquista! Deve da fare alora, ma ste tenti a non strafare: podarì vere qualche magagna. Quando ca xe cusì, mejo cambiar aria, no?

Sagittario: Mamma che fatica ca ve tocherà fare sta stimana, no ve invidio par ninte. Le robe no le xe mia a posto ma a tuto ghe xe rimedio, basta darse da fare. Moeghea de barufare coi coleghi, ca ve servirà na man. Weekend... mejo se ve sarè sù: bruti incontri.