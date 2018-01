Oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: A sì un fiatin nervosetti e na persona ca continua a darve sù in tel sgobo no l'aiuta. Zerchè de no coparla, pitosto evitela e andè in cerca de qualchedun ca ve capissa e ve stima. Ocio al weekend, che l'andarà anca peso

Leone: Ste tenti ala vostra salute! Mejo se ralentè un pocheto i ritmi e ve riposè de pì ca le vacanse le xe lontane. Pal resto va tuto abastansa ben, sia in tel sgobo che con la fameja e i morosi, e el dialogo xe tranquio



Sagittario: : Xe el momento guisto par fare un bel passo avanti in tel sgobo e in tel studio. Anca le publiche relassion le va ben, anca parchè si sexy ca metà basta: aprofiteghine par farve ofrire da bere, parchè le finanse le pianse un fiatin.