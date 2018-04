Oroscopo della settimana

FOGO



Ariete: Gavì el garbin sta stimana. Mejo starve distante o ze cornade. Zerchè de rilasarve parchè xe el vostro anno e no ve lo tole nisun, ve agitè par ninte. Magari moeghea de farve el cafè coreto ale 7 col vostro amigo imbriagon.

Leone: Barufanti! Anca se no podì lamentarve de gnente si drio tirar su casin con tuti, sopratuto ex ("Ma non dovevamo vederci più?" el cantava el risso) e parenti. ma quei xe serpenti e ceste. Segneve: se dovì parlar con qualchedun, i giorni boni xe marti, mercore e domenega, quando no sbranarè nisun.



Sagittario: Marriavergine ca difisili ca sì! Vardè ca non si mia dei fotomodei, ah! Voialtri zerchè la "persona perfetta" ma no ste desmentegarve de vardarve anca al specio! Mejo ca andè farvi un gireto par conto vostro, ca el tempo xe beo