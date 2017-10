L'oroscopo di Halloween 2017

FOGO



Ariete: A sì terorisà de non poder eser sempre el capo, de no gavere tuto soto man. Deve na calmada ma podì sempre travestirve da Superman...

Leone: Feve una razon ca no se poe piasere a tuti... Xe questa la vostra paura pì granda, da re dela foresta, come ve sentì. Provè a travestirve da micio: vedarì ca sì magari anca pì simpatici

Sagittario: Voialtri a vorisi esere sempre in movimento e sempre drio far qualcosa de novo: la vostra paura se ciama routine! Purtroppo la esiste e no podì farghe ninte. Magari podì vestirve da Dracula, cusì gavì secoli par vedar gente e fare cose...