Oroscopo della settimana dal 31 luglio al 5 agosto

FOGO



Ariete: Muy bien, tanto noialtri vicentini lo spagnolo lo savemo parchè xe simie al dialeto. Le stee ve vole ben anca sa ve toca star sarà in uficio, figureve sa sì in giro. Quindi, chi che lavora, guadagna, chi che xe in ferie se diverte. Anca massa!



Leone: Moeghea de eser sempre el segno dela stimana, ca mi me stufo! Le robe le continua ad andar bene e, anca sa gavì na crinierà spenocià o onta, a fasì suceso isteso. I misteri dee stee.



Sagittario: Alora, disemo ca le robe le via mia benissimo ma voialtri sì drio afrontar le robe con queo ca ghe voe: ottimismo e incosiensa! No, si mia mati ma zerte volte par star sani bisogna anca eser un poco semi. E a voialtri ve vien ben, disemo.