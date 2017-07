Oroscopo della settimana dal 24 al 30 luglio

FOGO



Ariete: Forse dovarisi renderve conto che i anni pasae xe ora de dedicarse n'atimin ad agiornarse, vedì voialtri dove ca xe pì urgente. De bon ghe xe che el fine stimana podaria riservarve bee sorprese.



Leone: Xe decisamente el periodo vostro. Se gavevi dubbi, i se ga sciolti come el giaso in teo spriss quando ca xe caldo e desso podì veramente far queo ca volì. Invese che rimirarve in tel specio (ca non sì gnanca sto gran che), vardeve intorno: ghe xe qualche dun ca ve fa i oci dolsi...



Sagittario: El caldo no ve tange, anzi. A sì drio ndar vanti come na schegia e no ghe xe ostacoli ca tegna, sia in tel lavoro che in tel ammor. I problemi, magari, i li gà i morosi vostri, parchè ve sentì n'atimo birichini e le tentasiòn ve circonda