Oroscopo della settimana dal 21 al 27 agosto

Ariete: Sto giro le robe le va proprio come disì voialtri. El rientro dae ferie (se le gavì fate) xe sempre un casin ma gavarì la organisasion ca ghe voe par far quadrar tuto. Le robe da fare le xe tante ma voialtri ve la cavè mejo de la Pellegrini. CIN.

Leone: La stimana la parte straben, ma... no ste iluderve che poi scominsia i casini e gnaca da poco. Xe el momento de ciapar da decision seria, come se dise, "par voltar pagina".



Sagittario: Forti ed energici ca metà basta, e questo nol poe ca portare a qualcosa de positivo. ocio parchè podaria eser roba ca gavaà importansa anca pare el futuro, quindi no sì pigri e cerchè de ragionar sue robe.