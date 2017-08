Vicenza nera, omicidi irrisolti: i "cold case" berici 

L'ultimo in ordine di tempo risale al 12 maggio 2017. Sono passati tre mesi dall'omicidio Pretto e il suo assassino non è ancora stato trovato. Ufficialmente la morte del boscaiolo non è ancora un caso irrisolto ma le indagini sembrano essere a un punto fermo. Gli assassini senza volto esistono anche nel vicentino: fascicoli chiusi e riaperti dopo tanti anni nel tentativo di dare un nome agli autori di efferati delitti, ma senza risultato. . Ecco i "cold case" nostrani.



MAURO PRETTO: UN GIALLO AVVOLTO DAL SILENZIO

Che sia destinato a diventare un "cold case" anche il delitto più enigmatico che la provincia di Vicenza ha visto negli ultimi anni? Mauro Pretto, ambientalista solitario che viveva ai confini della civiltà nel suo casolare in mezzo ai boschi di Zovencedo, nella notte tra il 12 e il 13 maggio 2017 è stato ucciso da un pallettone sparato da un fucile da caccia.

Quella notte pioveva a dirotto e, secondo le ipotesi degli inquirenti Mauro conosceva il suo assassino. L'omicidio non ha ancora nessuno iscritto nel registro degli indagati e, da parte dei carabinieri che stanno investigando, regna il silenzio più assoluto.

Sono passati ormai tre mesi e le ipotesi sul delitto si rincorrono senza però trovare nessuna conferma. Si parla di un bracconiere, forse un cacciatore, con il quale Pretto - di carattere duro - avrebbe avuto una lite ma si parla anche di una vendetta per qualche conto lasciato in sospeso o di un'offesa sottovalutata dal solitario di Zovencedo. Di sicuro, i compaesani e gli amici di Mauro hanno poche aspettative che il killer venga preso. La speranza che anche questo non diventi un caso irrisolto è ora solo nelle mani degli inquirenti.

DUPLICE OMICIDIO FIORETTO: IL MISTERO DEL DNA