Nuovo album per Francesca Michielin: il mistero del dinosauro

Francesca Michielin al lavoro sul nuovo album. Ė la stessa cantante a svelarlo aggiornando il suo profilo Facebook con una serie di foto. Nella prima la si vede con indosso delle cuffie molto particolari.

“Ok, non sono delle cuffie da studio ma quelle per tagliare l'erba in giardino o andare a vedere la formula 1, del resto anche quella è musica”, scrive, aggiungendo che “i lavori sono iniziati”. Il vero mistero sta però sull’immagine del profilo e quella di copertina, entrambi con sfondo rosa e con un Tirannosaurus Rex in bella mostra.

“Il dinosauro è quello da tenere d'occhio. Ma non è il momento di spoilerare...staytuned”, dice Francesca lanciando un indizio sul suo prossimo lavoro.