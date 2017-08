Grave lutto per Davide e Georgette

Se ne è andato improvvisamente, nel giorno di Ferragosto, Flavio Tresse, padre del vicentino Davide Tresse, quest'ultimo diventato famoso per la partecipazione al programma "Temptation Island" in coppia con la stilista Georgette Polizzi.

I due hanno ricevuto la terribile notizia mentre si trovavano in vacanza in Sicilia da neppure un giorno.

Commoventi i messaggi pubblicati su social network: "Ti devo tanto, anzi tutto… da oggi il mio angelo sei tu" ha scritto Davide.

Questo invece l'affettuoso ricordo pubblicato sabato scorso da Georgette accompagnato dalla foto qui pubblicata:

Eccolo "il Flavione" Ieri gli abbiamo dato l'ultimo saluto, insieme a tantissime persone!

E quando ad un funerale c'è così tanta gente è perché chi se ne va è una persona strepitosa! E tu a quanto pare , Flavione non eri speciale solo per me e per la tua famiglia.

Grazie di cuore a tutti quelli che hanno deciso di esserci, che nonostante il periodo estivo sono accorsi.

Ora riposa in pace super "Flavione" e veglia su di noi, la vita purtroppo o per fortuna continua, ma tu…. lo so che sei qui vicino che ci guardi e speri che torni presto il sorriso a tutti!

Ti voglio bene

Ma anche:

Tu per me eri un papà. Te ne sei andato in un giorno di festa e ti sei aggiudicato il numero rosso sul calendario perché tu eri festa!Ti ringrazio perché mi hai regalato l’amore della mia vita