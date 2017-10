Montecchio Maggiore capitale del Nordic Walking

Undici percorsi ad anello per un totale di 83 km, tre punti di partenza (Piazzetta del Municipio, Santissima Trinità e Sant’Urbano), 350 tabelle segna-percorso e 120 pali segnaletici. Sono i numeri del più grande Nordic Walking Park d’Italia che si snoda sulle splendide colline di Montecchio Maggiore dominate dai Castelli di Giulietta e Romeo: un paradiso per gli amanti di questa disciplina venuta dai paesi scandinavi e sempre più praticata anche in Italia.

IL PROGETTO