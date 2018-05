Miss Mondo 2018: è vicentina la candidata per il Veneto

E’ la bellissima vicentina VALERIA FACCIN, 21 anni di Gambellara, la ragazza che rappresenterà il Veneto alla finale italiana di Miss Mondo in programma dal 26 maggio per 15 giorni a Gallipoli (Le). L’ha decretato ieri la giuria che in Fiera Campionaria a Padova, nella serata condotta da Elena Frigo, ha scelto tra 30 bellissime concorrenti provenienti da tutto il Veneto, sfidatesi a colpi di “tacco 12 e sorrisi” in abito da sera e bikini.

Un metro e ottanta di autentica bellezza, bionda, occhi azzurri, viso angelico, Valeria Faccin si definisce caparbia, umile, impegnata nel sociale e nel sostegno al prossimo. Diplomata all’Istituto tecnico Sartori, lavora come operatrice socio sanitaria in una casa famiglia per disabili; ama cucinare e pratica pattinaggio artistico. Il suo sogno nel cassetto: tramite Miss Mondo arrivare a calcare le passerelle di Milano.

Valeria è stata fasciata e incoronata dal presidente di giuria Marco dal Peraro, capoarea Baldan group e Gil Cagnè e da Nicole Cogo, Miss Mondo Veneto 2017, che le ha ceduto la sua corona.

A Gloria Carraro, 16 anni di Camisano Vicentino e Laura Bobda, 19 anni di Cornuda (Tv) sono andate le fasce d’onore Trivellato Industriali-Mercedes Benz e Be You, rispettivamente sponsor ufficiale della serata e del tour Miss Mondo Veneto.

I titoli nazionali Miss Caroli Hotels, Miss Gil Cagne’ e Miss Vitalitys invece sono stati vinti da Isabel Borgo, 17 anni di Sarcedo (Vi), da Morena Montin, 20 di Mestre (Ve) e da Denisa Pitea, 16 anni di Ponte di Piave (Tv).

Altre tre fasce di prefinalista nazionale a Miss Mondo Italia conferite ieri sera garantiranno alle vincitrici l’accesso alla prefinale nazionale. Si tratta di Giulia Marangon di 21 anni di Taglio di Po’ (Ro) col titolo La Miss del Web, Beatrice Gasparini, 16 anni di Trebaseleghe (Pd) e Beatrice Dallan, 16 anni di Asolo (Tv).

Uno staff “in rosa”, quello di Miss Mondo Veneto, interamente composto da modelle ed ex concorrenti di concorsi di bellezza nazionali qualificate con titoli d’onore: Anastasia Savciuc, Silvia Paiola, Giulia Nicole Magro e Nicole Cogo, Miss Mondo Veneto uscente.

Ad arricchire la serata, il corpo di ballo ufficiale di Miss Mondo Veneto diretto dalla coreografa ed ex ballerina televisiva Stefania Trulla.

La preparazione delle concorrenti è stata curata dalle sapienti ed esperte mani delle truccatrici Denise Ferrasin di Asolo e Soncin Giulia di Taglio di Po. Art director della serata, nonché agente unico per la Regione Veneto: Maria Giulia Marchiori modella di professione e seconda classificata nazionale a questo storico contest nel 2013.