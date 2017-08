Miss Italia: splendida vicentina passa alle finali regionali

Molto suggestiva la scenografia di Piazza Vittorio Emanuele di Montagnana che ha fatto da sfondo alla selezione di “Miss Italia” dove si sono presentate, da molte città della Regione, quattordici concorrenti per aggiudicarsi il primo titolo in palio “Miss Montagnana”.

Anna Tasca, ventenne di Pianezze (Vi), studentessa in sociologia si è aggiudicata la fascia si “Miss Tricologica, passando il turno alle finali regionali di Miss Italia. Il podio conquistata offre alla bella vicentina la possibilità di partecipare alla corona di Miss Veneto e di Miss Cinema Veneto. La manifestazione si svolgerà a Jesolo lunedì 21 agosto in piazza Aurora a Jesolo e sarà il trampolino di lancio per le prefinali nazionali.

Laura Ronca, vent’anni di Verona studentessa di bioinformatica con ‘aspirazione di diventare medico chirurgo, si è aggiudicata il primo titolo in palio; altre fasce sono andate a: Anna Canazza, vent’anni di Ospedaletto Euganeo (Pd), mamma di un bellissimo bambino “Miss Rocchetta Bellezza”; Sara Padoan, venticinquenne studentessa di Chioggia (Ve) “Miss Equilibra”; Micol Rossi, venticinque anni commessa di Venezia “Miss Alpitour”; Gloria Pavin, ventun anni impiegata bancaria di Trevignano (Tv) “Miss Dermal Instituite” e Jennifer Herabor, ventiquattro anni studentessa di Stanghella (Pd) “Miss Interflora”.

Le vincitrici dei sette titoli in palio, saranno ammesse alle finali regionali del concorso in Veneto. Proseguono, intanto, in Regione selezioni e finali regionali di “Miss Italia”, prossime tappe, nel mese di agosto: mercoledì 9 a Fossalta di Portogruaro (Ve) elezione “Miss Fossalta di Portogruaro”, giovedì 10 a Valli del Pasubio (Vi) finale regionale “Miss Sport Veneto”; sabato 19 a Ormelle (Tv) finale regionale “Miss Tricologica Veneto”; lunedì 21, Piazza Aurora a Jesolo (Ve) elezione di “Miss Cinema Veneto” e “Miss Veneto”.