Scaroni presidente del Milan: "No, il mio cuore è biancorosso"

Si ritorna a parlare del cambio di vertice al Milan, sia di un nuovo presidente che di un passaggio al fondo americano Elliot. Non è dello stesso avviso il vicentino Paolo Scaroni che all'Ansa ha dichiarato:

"Nel Milan c'è un unico proprietario, è presidente della società e non è in discussione in alcun modo il ruolo di presidente. Se mai dovesse porsi il problema non è il mio mestiere fare il presidente di una squadra di calcio".

Scaroni, attuale vicepresidente di Rothschild - advisor dei cinesi nell'operazione Milan - ha anche un posto nella società rossonera. Sulle voci insistenti sul suo avvicendamento all'attuale presidente Li Yonghong il manager veneto fuga ogni dubbio:

"Io sono tifoso del Vicenza".

Scaroni, 71 anni, si è avvicinato al mondo del calcio proprio con i biancorossi. Nelle stagioni dal 1997 al 1999 è stato infatti presidente del Vicenza di Giudolin, quel Vicenza che arrivò in semifinale di Coppa delle Coppe.