Masterchef, Bastianich su Carlo Cracco: "Un presuntuoso, morto un Papa..."

"Carlo Cracco? E' un presuntuoso e morto un Papa se ne fa un altro".



Così Joe Bastianich, alla vigilia dell'inizio della prima stagione di Celebrities Masterchef, intervistato da Il Fatto Quotidiano sui suoi compagni di avventura. Non è stato solo lo chef di Creazzo, che ha annunciato di lasciare la conduzione del programma, l'oggetto degli strali dell'italo-americano: "Bruno Barbieri a volte è troppo purista e mi incazzare - ha detto - mentre Antonio Cannavacciuolo parla napoletano e non si capisce un c***o".



A proposito di chi prenderà il posto di Cracco, Bastianich non si sbilancia: "Forse una donna... forse nessuno".