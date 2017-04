lucas: è disponibile su youtube il videoclip del singolo "ciao" presentato dal cantautore ad amici

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

LUCAS È DISPONIBILE SU YOUTUBE IL VIDEOCLIP UFFICIALE DEL BRANO "CIAO" IL SINGOLO D'ESORDIO PRESENTATO DAL CANTAUTORE VICENTINO AD AMICI È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale del brano "CIAO" , il singolo d'esordio del cantautore vicentino d'origine brasiliana LUCAS, all'anagrafe Lucas Bicego (classe 1995). Il brano è stato presentato dall'artista nel corso della sua partecipazione all'edizione corrente (2016/2017) del programma televisivo "AMICI" di Maria De Filippi. Il singolo è disponibile su iTunes, Spotify, tutti gli altri store digitali e piattaforme streaming. "CIAO" (ThisPlay Music) è un brano scritto dallo stesso LUCAS, insieme a Enrico Bulla ed Eugenio Darie, e prodotto dall'eclettico produttore e autore della Sugar Music, Matteo Buzzanca (Raphael Gualazzi, Max Gazzè, Francesca Michielin, Luca Carboni, Malika Ayane, Marco Mengoni, Giusy Ferreri). La canzone racconta di una storia d'amore travagliata, ma con diverse chiavi di lettura; estende infatti il concetto di dipendenza da una relazione turbolenta a quello che può essere il conflittuale rapporto di amore / odio verso tutto ciò che fa stare bene e male allo stesso tempo. Nel videoclip del brano, girato da Attilio Caldognetto (Dj Tilo), le strade di due innamorati, si incrociano senza mai incontrarsi. Entrambi i ragazzi però uscendo di casa indossano per errore delle scarpe spaiate che, alla fine, li porteranno a sentirsi l'uno parte dell'altro. Il video di "CIAO" è disponibile al seguente link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=N82buZpUXSQ «L'idea del video - racconta Lucas - nasce da due frasi della canzone, per cui le scarpe sbagliate e i due protagonisti che fanno le stesse cose fino a scoprirsi identici allo specchio». BIOGRAFIA LUCAS BICEGO è nato in Brasile nel 1995 ed è stato adottato da una famiglia della provincia di Vicenza all'età di 6 anni. Da piccolo inizia a suonare la chitarra e il basso per poi entrare, giovanissimo, in un gruppo locale. A 18 anni inizia a studiare canto e pianoforte presso Protocollo Zero Music Factory ed è così che conosce Eugenio Darie, con cui forma il duo The Feedback. Dopo la pubblicazione di un EP omonimo il duo si scioglie e Lucas prosegue come artista solista, esibendosi nelle prime fasi del programma televisivo "Amici" edizione 2016/2017 come cantautore. https://www.facebook.com/lucasofficialmusic/ https://twitter.com/lucasbmusic https://www.instagram.com/lucas_bicego_official/