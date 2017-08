"Miss Mamma Italiana": una vicentina sul podio

Ad un mese dalla Finale Nazionale 2017, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2017”, la bella 33enne friulana Giorgia Granata, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25° edizione.

Nella splendida cornice di Piazza Marcello d’Olivo, sul lungomare di Lignano Pineta, si è svolta la prima selezione friulana valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

Sul podio anche una vicentina: “Miss Mamma Italiana Eleganza” Pamela Phiri, 33 anni, casalinga, originaria del Malawi, residente a Piovene Rocchette (VI), mamma di Maria Kelly di 17 anni. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Stefania Bonanno 33 anni, consulente assicurativa, di Mogliano Veneto (TV), mamma di Giulio di 5 anni. Stefania è una dolce e simpatica mamma, con capelli castani ed occhi marroni, alta 1.70 per 57 kg., con il sogno di vere un altro figlio e poter vivere al mare.