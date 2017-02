L'oroscopo de San Valentin 2017

1 / 5

A San Valentin el giasso nol tièn gnanca un gardelin, se verze l'ortesin fiorisse el spin.....move la coda el pesciolin! Per San Valentin, la primavera xe in camin!



Cussì el dise el proverbio dei nostri veci, ma, se sa, San Valentin xe anca la festa dei morosi: chi che la ama e la speta, chi che la odia, no ghe xe verso de scaparghine fora! Eco cosa chel dise le stee par quea giornata! Spoiler: di sicuro spendarè schei...

