L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il ricordo di Roberto Baggio

E non poteva essere altrimenti. Qui non si molla un c...è la sintesi del tweet pubblicato da Zlatan Ibrahimovic, corredato da una foto dei suoi celebrerrimi piedoni n.47 davanti a una stufa, in cui il campione ringrazia tutti i fans per i messaggi di affetto e incoraggiamento e li rassicura che farà di tutto per tornare in campo quanto prima. "Solo io decido quando smettere, mollare non è un'opzione" ha digitato.



Dell'infortunio del crociato subito dallo svedese, ne aveva parlato nella sua autobiografia Roberto Baggio, infortunatosi proprio con la maglia del Vicenza il 3 maggio 1985: “Ricordo il duro lavoro. Stavo in palestra anche per 10 ore di fila e sentivo dolore. Ho avuto molti colleghi accanto a me in riabilitazione. Alcuni fra i più giovani al minimo dolore mollavano. Nelle due settimane dopo l’operazione ho perso 12 kg. Non mangiavo e piangevo, ero distrutto dal dolore fisico ed emotivo. Mentirei se dicessi di non aver mai pensato di mollare, ma ogni volta reagivo. Volevo dimostrare a me stesso e a tutti che ero più forte della mia sfortuna”