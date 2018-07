Kitchen Sound-Ice Cream Edition: gelatieri Vicentini protagonisti con Alessandro Borghese

I Maestri Guido Zandonà della gelateria Ciokkolatte di Corso Fogazzaro 13 e Giuseppe Zerbato del Gelatiere di Vicenza saranno protagonisti del nuovo programma di Alessandro Borghese - Kitchen Sound - Ice Cream Edition - che partirà domani su SKY 1 HD, tutto basato sul dolce freddo protagonista dell'estate.

Il 30 Luglio su Sky 1 Hd, sarà il turno del Maestro Zerbato mentre Mercoledi 1 Agosto Il Maestro Guido Zandonà presenterà un gusto preparato con la Zucca Barucca, Grana Padano Dop e Prosciutto Veneto Dop , tutti prodotti made in Veneto. Il programma ha come main sponsor la BRAVO SPA, azienda di Montecchio Maggiore leader nella produzione di macchine per il gelato.