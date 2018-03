Isola dei Famosi: Paola sfavorita al ballottaggio

E' giunta l'ora della verità per Paola di Benedetto, che, nonostante l'eliminazione, ha avuto la possibilità di giocarsi la permanenza all'Isola dei Famosi con gli altri eliminati.

Secondo i sondaggi, però, la modella sarebbe in netto svantaggio rispetto a Filippo Nardi e Nadia RinaIdi. La quarda è Cecilia Capiotti, che si è lasciata andare a confidenze hot con l'attrice romana.

Il rientro in Italia, comunque, potrebbe non essere troppo amaro, visto che ad aspettarla troverà Francesco Monte, che ha lasciato il reality di sua sponte dopo l'eposione del "canna gate", che sta continuando a tener banco sui media. In pochi giorni, tra i due era nato un feeling molto forte, ed entrambi si sono lanciati romantici video messaggi.

Sull'isola "ufficiale" è stata una settimana di tensioni, con Alessia Mancini, Bianca Atzei ed Elena Morales, con quest'ultima data per sfavorita. Sono fioccate persino battutine su Marco Ferri e Jonathan Kashanian sulle giornate nell'Isla Bonita.

La settima puntata torna il lunedì, quindi, questa sera, tutti a seguire la diretta con noi!