Paola Di Benedetto: flirt con Francesco Monte all'Isola dei Famosi

Notte passata assieme a parlare, scherzi, sguardi ammiccanti, lui che fa il simpatico e lei che ride. Insomma, c'è del feeling tra la vicentina Paola Di Benedetto e Francesco Monte. Galeotta fu la prima giornata in Honduras?

Madre Natura e il modello tarantino, ex di Cecilia Rodriguez si sono piaciuti al volo appena arrivati in una resort del paese sudamericano prima di sbarcare sulla spiaggia. Il daytime andato in onda ieri non lascia dubbi.

“Mi piace, lei è interessante sia dal punto di vista fisico che da quello caratteriale”, ha dichiarato Monte in un confessionale e Paola: “Voleva fare il simpaticone e gliel’ho concesso, lo vedo da come mi guarda che ci può essere un interesse”.

La vicentina, che sembrava interessata a Marco Ferri, devi avere cambiato idea. Ore passate assieme con Francesco, compresa la notte, e poi quei simboli strani tracciati da lui sul braccio della modella. Tutti segnali che potrebbero presagire che la loro possa essere la prima coppia a formarsi durante la permanenza sull'Isola.