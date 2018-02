Isola dei Famosi: Bacio tra Paola Di Benedetto e Monte ma spunta l'ex

In attesa della terza puntata de L'Isola dei Famosi Paola Di Benedetto sembra intenzionata a continuare il flirt con Francesco Monte. "Voglio approfondire la conoscenza", ha annunciato la bella vicentina. Tra i due nei giorni scorsi è scattato un bacio. "Con lui inaspettatamente mi trovo molto bene, ho condiviso chiacchierate anche molto intime", ha confessato la naufraga.

L’ex Madre Natura di "Ciao Darwin" sembrerebbe però non essere libera sentimentalmente. Secondo le dichiarazioni rilasciate al settimanale "DiPiù" da Matteo Gentili, ex (o presunto tale) fidanzato della modella, la relazione tra lui e la modella non è finita.

Secondo l'ex giocatore del Vicenza, infatti, la loro storia sarebbe entrata in crisi lo scorso novembre in seguito al trasferimento di lei da Vicenza a Milano, dopo ben 4 anni di relazione, ma prima della partenza per l’Honduras i due si sarebbero riavvicinati tanto da fare progetti assieme di matrimonio e figli.

Adesso però c'è Francesco “Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?” scrive lo sportivo.

Gentili ora vuole chiudere qualunque rapporto con la Di Benedetto.“Dopo quello che ho visto, la nostra storia è finita per sempre e tra noi non potrà esserci più nulla. Mi hai fatto troppo male, mi hai deluso, mi hai umiliato e mi hai mancato di rispetto” spiega il calciatore del Real Forte Querceta. Una rivelazione che non può che far crescere l’attesa per la puntata di lunedì 5 febbraio.