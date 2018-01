Isola dei Famosi, papà Ferri si commuove ma Marco è già in nomination

Un lungo filo biancorosso è arrivato fino in Honduras: l'ex conduttrice di Diretta Biancorossa (nonchè ex fidanzata di Gentili), Paola Di Benedetto, è saltata nelle acque del mar dei Caraibi proprio con Marco Ferri, il figlio dell'ex campione dell'Inter, Riccardo.

Il manager era in odore di dirigenza Vicenza Calcio quando sembrava che la proprietà sarebbe passata a Boreas Capital e si era fatto vedere in un paio di occasioni al Menti, oltre che a Isola Vicentina, in compagnia di Pioppi e Atzeni.

Il rapporto con via Schio, come è noto, non ha avuto un seguito e ora l'ex nerazzurro ha come principale grattacapo la partenza per l'Isola dei famosi del figlio Marco, 29 anni, che ha preferito le telecamere dei reality a quelle delle trasmissioni sportive. Al momento del volo dall'elicottero, il campione non è riuscito trattenere la commozione, venendo immortalato con gli occhi lucidi.

L'esuberante ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, deve aver esagerato nella movida pre-sbarco sull'isola, tanto da finire in nomination già alla prima puntata, contro un'agguerrita Eva Henger. Riuscirà il bel Marco a sfoderare la storica grinta del papà?