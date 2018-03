Isola dei Famosi, Paola di Benedetto torna a casa: Monte e l'ex Gentili ad attenderla

Finita l'avventura in Honduras Paola di Benedetto sarà presente in studio questa sera con Simona Ventura durante l'ottava puntata de "L'isola dei Famosi' in onda questa sera su Canale 5. Secondo le prime indiscrezioni ad attenderla potrebbe esserci Francesco Monte, pronto a farle una sorpesa nonostante le sue affermazioni di non volere più essere presente in trasmissione. L'incontro, come rivela Alfonso Signorini, potrebbe però avvenire all'entrata degli studi Mediaset e non in trasmissione, con un abbraccio segreto in auto.

A quanto sembra anche l'ex della bella Madre Natura è pronto ad accoglierla per vedere se è possibile un ritorno di fiamma. Le dichiarazioni rilasciate da Matteo Gentile a Domenica Live parlavano infatti di un possibile riavvicinamento tra i due ma poi è arrivato Francesco a mettere i bastoni tra le ruote. È stato proprio Monte a chiedere ai fan di farla ritornare in Italia dopo la possibilità del rispeccaggio che poi non è andato a buon fine.

La stessa Paola non ha mai nascosto il fatto di voler tornare a casa, come si sente anche da un video pubblicato sui social da alcuni fan. In ogni caso la vicentina questa sera sarà al centro dell'attenzione e parlerà della sua esperienza sull'Isola. Magari dovrà affrontare anche alcune domande sul "canna-gate" da parte di Eva Henger che ha parlato anche di altri concorrenti che hanno fumato marijuana, tra cui proprio la Di Benedetto. Ma la curiosità maggiore, se salterà fuori la verità, riguarda gli affari di cuore. Francesco o Matteo? Oppure nessuno dei due?