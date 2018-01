Isola dei Famosi: Paola Di Benedetto in guerra con Alessia Mancini

Alti e bassi all'isola del Mejor. Dopo che i concorrenti si sono guadagnati un telo impermeabile per proteggersi dalla pioggia che da alcuni giorni cade sui naufraghi sono nati degli attriti tra Paola Di Benedetto e Alessia Mancini.

Una volta montato il riparo il telo ha iniziato a gocciolare proprio nell'angolo dove si sono sistemati Alessia Mancini, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei. La ex letterina quindi chiesto di poter fare dei turni per non prendere sempre la pioggia. Una richiesta che non è stata ben accolta dagli altri con Paola di Benedetto che ha duramente criticato Alessia:

"Alessia ha un modo di dire le cose che sembra abbia sempre ragione su tutto. Siamo in una situazione di convivenza forzata: non è che quello che dice una persona è legge".

La modella vicentina classe 1995 insomma tira fuori i denti dopo giorni nei quali pareva essersi defilata. Il flirt con Francesco Monte stenta invece a decollare, forse anche per i malumori che si sono creati. Svelato intanto il mistero del rebus hot che Monte ha dedicato all'ex Madre Natura. Sembra che il modello le abbia disegnato sul braccio una chiave, un remo e un'ancora. Se si mettono assieme le tre parole ne fine infatti fuori una frase esplicita.

Sull'isola Paola aveva poi consolato il nafraugo che si era messo a piangere ripensando all'ex Cecilia Rodriguez. È nata un amicizia o qualcosa che sboccerà, come tutti aspettano, in una love story?